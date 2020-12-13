شكرا لقرائتكم خبر عن 8.6 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها منذ بداية العام الجاري بقيمة 8.6 مليار جنيه، مقسمة إلى 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وهو أعلى شهر شهد زيادة في رؤوس أموال الشركات، و247 مليون جنيه خلال مارس، و558 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و1.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و149 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و209 مليون جنيه خلال أكتوبر، و507 ملايين جنيه خلال نوفمبر، و369 مليون جنيه خلال ديسمبر.

ورفعت 3 شركات مدرجة بالبورصة رأس مالها خلال الأسبوع المنتهي، وهم سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، غاز مصر، من 7.7 مليون سهم إلى 11.4 مليون سهم للأولى، ومن 20 إلى 28.8 مليون سهم للثانية، و24 مليون سهم إلى 48 مليون سهم للثالثة.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.