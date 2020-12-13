شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة إلكترونية حول تنمية صادرات الصناعات الغذائية للسودان الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ندوة إلكترونية لمناقشة فرص الصادرات المصرية إلى السودان، يوم الخميس المقبل 17 ديسمبر من الشهر الحالى، كما ستتم مناقشة كافة الأزمات المتعلقة بالصادرات إلى السودان وأفريقيا، وسوف يقوم المجلس باستعراض تطور الصادرات الغذائية المصرية إلى السودان وأهم السلع التى يتم تصديرها، بالإضافة إلى التعرض إلى هيكل الواردات الغذائية السودانية.

ووفقا لبيانات المجلس، واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تغلبها على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والمحافظة على النمو الإيجابى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 2,6 مليار دولار، محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث فى قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 قيمة 293 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 4% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أغسطس 2020 حوالى 264 مليون دولار بنسبة نمو 12% عن صادرات أغسطس 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن فى 2020 بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وأضاف المجلس أن الصادرات إلى الدول العربية احتلت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1428 مليون دولار تمثل 54% من إجمالى الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1%، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 366 مليون دولار محقق نسبة نمو 3% وتمثل 14% من إجمالى الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 305 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالى الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالى الصادرات، باقى المجموعات الدولية بقيمة 403 ملايين دولار والتى تمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.