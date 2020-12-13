شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تجتاز أسبوعاً عصيباً بخسائر متفاوتة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم العالمية في أسبوع متقلب؛ بفعل مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لعودة وتيرة إصابات جائحة كوفيد-19 للتصاعد، ومصير اتفاق التجارة المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز الأمريكي.

في بورصة نيويورك، تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية، الجمعة، مع عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز، لتسجل خسائر أسبوعية؛ حيث جاء تراجع «وول ستريت» لليوم الثالث، مع استمرار المفاوضات بشأن اتفاق للإغاثة من فيروس كورونا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة أسبوع، ليتجه إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، مما يمنح وقتاً أطول للمشرعين من أجل التوصل لصفقة إنفاق وتحفيز أوسع؛ لمواجهة فيروس كورونا، في حين أوصت لجنة استشارية رئيسية في إدارة الغذاء والدواء بالموافقة على لقاح فيروس كورونا من «فايزر» و«بيونتك» للاستخدام في حالات الطوارئ.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التوقعات.

وفي ختام تعاملات الجمعة، ارتفع «داو جونز» بنسبة 0.2%، ليصل إلى 30046.1 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.6%، كما تراجع «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.1%، ليسجل مستوى 3663.4 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 1%، وانخفض «ناسداك» بنسبة 0.2% إلى 12377.8 نقطة، فيما تراجع بنحو 0.7% خلال الأسبوع.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، انخفض المؤشر ستوكس الأوروبي في تداولات الجمعة 0.8، مواصلاً الخسائر بعد توقعات اقتصادية سلبية لعام 2021 من البنك المركزي الأوروبي دفعته للنزول الخميس، وكسر المؤشر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، ليهبط 1% هذا الأسبوع؛ وذلك في ظل تعثر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؛ حيث أدى ذلك إلى رفع احتمالات خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق تجارة.

ومع انخفاض عائدات السندات الأوروبية، واصلت أسهم البنوك نزولها، وفقد المؤشر الرئيسي الإسباني الذي تشكل أسهم البنوك ثقلاً عليه 1.5، في حين تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن للمرة الأولى في تسع جلسات.

وفي ختام تعاملات الجمعة، انخفض مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.8% إلى مستوى 390.1 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، كما تراجع «فوتسي» البريطاني بنحو 0.8% إلى 6546.7 نقطة، لكنه لم يشهد أي تغيير خلال الأسبوع الجاري، وهبط «داكس» الألماني بنسبة 1.4% إلى 13114.5 نقطة، ليسجل تراجعاً أسبوعياً بنحو 1.4%، فيما تراجع «كاك» الفرنسي بنسبة 0.8% إلى 5507.5 نقطة، كما سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.8%.

الأسهم الآسيوية

وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات الجمعة مسجلاً أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع؛ إذ ضعفت الشهية للمخاطرة؛ من جرّاء الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحفيز أمريكي ومخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 داخل البلاد.

وتراجع نيكاي 0.39 ليغلق عند 26652.52 نقطة، ليخسر 0.37 في الأسبوع، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أغلق مرتفعاً 0.33 إلى 1782.01 وربح 0.34 في الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الجمعة، إن وضع فيروس كورونا في البلاد حرج لكنه أضاف أنه لا يفكر في تعليق برنامج حكومي لدعم السفر.

وضعُفت المعنويات أكثر، بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن ثمة «احتمالاً قوياً» في أن تخفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق تجاري.

وقال تاكيو كاماي رئيس خدمات التنفيذ لدى شركة الاستثمار سي.إل.إس.إيه «مع موعد نهائي مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، فإن السوق مكبلة بفعل الضبابية منه».

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك الذي يتمع بثقل على المؤشر نيكاي 4.7% بعد يومين من تحقيقه مكاسب كبيرة نابعة من تقرير عن احتمال إعادة شراء أسهم والطرح العام الأولي الناجح لدور داش. لكن سهم تويوتا موتور زاد 4.6%؛ إذ رحب المستثمرون بتجديد سيارتها ميراي التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة تدابير لخفض انبعاثات الكربون.

وأضاف سهم نينتندو 2.3%؛ إذ أثار ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 من جديد الاهتمام بالسهم الذي عادة ما يستفيد من فرض قيود أكثر صرامة اجتماعياً.

وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بمعدل اثنين إلى واحد، بدعم من آمال في تعافٍ اقتصادي في الوقت الذي يبدو فيه أن لقاحات مضادة لكوفيد-19 بصدد أن تُوزع في عدة دول.