شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر المزارات والمعالم السياحية والأثرية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الكثيرون محافظة الفيوم بصفة دورية، دون معرفة قيمتها التاريخية والأثرية، فهى تضم فى جناباتها العديد من الأماكن السياحية التى تستحق الزيارة، وفيما يلى نسلط الضوء على أهم هذه المزارات بتفاصيل أماكنها وأسعار تذاكرها.

يمكنك خلال زيارتك لمحافظة الفيوم أن تزور مدينة ماضى، التى تبلغ تكلفة تذكرتها 10 جنيهات فقط، بينما تبلغ تكلفة تذكرة الطالب 5 جنيهات للتذكرة الواحدة، بينما يدفع الأجنبى 50 جنيها للتذكرة، فى حين يدفع الطالب الأجنبى 25 جنيها للتذكرة الواحدة.

أما المعالم الأخرى فى المحافظة وهم معبد قارون، منطقة كرانيس، هرم اللاهون، ومعبد هوارة، فهى بنفس ثمن التذكرة، حيث كل منها تبلغ تكلفة تذكرتها 10 جنيهات للمصري، بينما يدفع الطالب المصرى 5 جنيهات فقط للتذكرة الواحدة، فى حين يدفع الأجنبى لزيارتها 60 جنيها للتذكرة، أما الطالب الأجنبى فيدفع 30 جنيها للتذكرة الواحدة لكل معلم سياحى منهم.

يذكر أن خدمة نشر أسعار تذاكر المعالم السياحية المصرية، تأتى فى إطار حرص الخليج 365 على تنشيط السياحة فى جميع محافظات مصر.