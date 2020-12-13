شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستحوذ على 4 من أكثر مسارات الطيران ازدحاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات، أن دبي استحوذت على 4 من أصل 10 من أكثر مسارات رحلات الطيران الدولية ازدحاماً على مستوى العالم، خلال ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقالت المؤسسة في تقرير لها، إن مسار الرحلات بين «دبي ولندن هيثرو» جاء كأكثر المسارات الدولية ازدحاماً على مستوى العالم خلال ديسمبر 2020، مرجحة أن ذلك جاء بسبب الممر الآمن للسفر بين الإمارات والمملكة المتحدة.

وأضافت أن عدد المقاعد على متن الرحلات بين دبي ولندن، يصل إلى 174,595 مقعداً.

وأشارت إلى أن هناك 3 مسارات دولية أخرى بين الأكثر ازدحاماً تنطلق من دبي أو تصل إليها، وهي مسار الرحلات بين «دلهي ـ دبي» الذي حل في المركز الخامس بنحو 115.8 ألف مقعد، ثم «القاهرة ـ دبي» في المركز السابع بنحو 111.5 ألف مقعد، ثم مسار «مومباي ـ دبي» في المركز العاشر 105 آلاف مقعد.

وتشهد السياحة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة نمواً متسارعاً، بعد قرار إلغاء الحجر على القادمين من الإمارات، باعتبار الدولتين وجهتين سياحيتين جذابتين ومفضلتين للسفر وقضاء العطلات ورحلات الأعمال، والسفر بأغراض الترفيه والتسوق والاستجمام، حيث أشار عاملون في القطاع، إلى زيادة الحجوزات من قبل القادمين إلى دبي والإمارات من المملكة المتحدة، لاسيما مع التسهيلات لدعم حركة السفر بين البلدين.

واعتباراً من 15 نوفمبر، أضافت المملكة المتحدة، دولة الإمارات إلى قائمة الدول التي يُعفى القادمون منها من إلزامية الحجر الصحي، ويعتبر القرار تطوراً إيجابياً للعديد من الأشخاص في دولة الإمارات الذين يريدون قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء في المملكة المتحدة أو العكس.

وفي مطار هيثرو، رفعت «طيران الإمارات» خدماتها إلى 4 رحلات يومياً.

وتمثّل هذه التطورات توسعاً كبيراً في خدمات طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة، لتلبية الطلب المتنامي، بفضل إنشاء ممر السفر الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات مؤخراً.