المركز السعودي الإسباني للاقتصاد يعتمد نشاط 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس إدارة المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة IE بمدريد - إسبانيا أمس، اجتماعه العاشر «عن بعد»، برئاسة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وبحضور المشرف على الاتفاقية وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق الخيال، والمنسق للاتفاقية عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله تركستاني، ومن جانب الجامعة الإسبانية رئيس جامعة IE البروفيسور رفائيل بييول.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد تقرير النشاط لعام 2020، الذي تضمن عقد المسابقة الدولية السادسة، وتدشين سلسلة حوارات المركز التي بلغت ستة حوارات دولية، إضافة إلى نشر بعض المقالات في الصحف الإسبانية والأوروبية للتوعية بمبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك الانتهاء من الكتاب الخامس مع إحدى دور النشر العالمية، وغيرها من الأنشطة من مؤتمرات وندوات ومحاضرات للطلبة بجامعة IE.

كما تمت الموافقة في الاجتماع على التقرير المالي لعام 2020، وإقرار الخطة التشغيلية وميزانيتها لعام 2021.

وأبدى رئيسا الجامعتين الحرص على استمرار التعاون العلمي المشترك وتعزيزه، من حيث تبادل الأساتذة بين الجامعتين وتأليف الكتب وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية المشتركة، فيما يخدم الأنشطة العلمية والبحثية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030.