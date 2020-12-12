مخطط لمشاريع الدواجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في محافظة بيشة بمنطقة عسير ستطرحه وزارة البيئة والمياه والزراعة للاستثمار، ابتداء من 16 ديسمبر 2020 ولمدة شهر.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة «أراضي» في البوابة الالكترونية للوزارة، واتباع خطوات التسجيل في المنصة بإدخال اسم مقدم الطلب، والسجل التجاري، ونوع ورقم الهوية، والمنطقة، والمحافظة، ورقم الجوال، والبريد الالكتروني.

وتقوم الوزارة بمهام ومسؤوليات تأجير الأراضي الزراعية، مثل المشاريع النباتية، ومشاريع الدواجن، ومصانع الأعلاف، ومناحل العسل، والمستشفيات والعيادات البيطرية، والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتخصيص الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني وحدود التنمية التي تكون تحت إشراف الوزارة إلى الجهات الحكومية والخدمية التي تحتاج إليها، وتحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية، وتجزئة الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة.