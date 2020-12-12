منتدى إدارة الضريبة (FTA)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في السابع والثامن من ديسمبر الحالي، قدم الدروس المستفادة من تجارب الدول في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمخاطر في الإدارات الضريبية، والتحول الرقمي في الإدارات الضريبية.

وشارك بالمنتدى، الذي عقدت نسخته هذا العام بواسطة تقنيات الاتصال المرئي، الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى جانب رؤساء الإدارات الضريبية في الدول أعضاء المنتدى وعددهم 53 دولة حول العالم، تفوق إيراداتها الضريبية 11.5 تريليونات يورو.

يذكر أن منتدى إدارة الضرائب الذي انطلق في عام 2002، يعقد سنويا بمشاركة نحو 53 دولة عضوا وغير عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.