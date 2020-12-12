شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء لـ"الخليج 365": ثقافة "العزوة" أحد أسباب الفقر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة السكانية هى أحد المشاكل التي تتسبب في ارتفاع نسب الفقر فى مصر، حيث أظهر بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020 أن عدد الأسر التي يبلغ عددها من 1 إلى 3 أفراد نسبة الفقراء فيها لا تزيد عن 7% فقط، وفي المقابل الأسر التي يزيد فيها عدد الأفراد عن 10 نسبة الفقر فيها لا تقل عن 80%.

وقال اللواء خيرت بركات، في حوار ينشره ”الخليج 365” في وقت لاحق، إن ثقافة "العزوة" هي أحد أسباب الفقر في مصر، ورغبة الأسر في زيادة العدد لمواجهة الفقر معتقد غير صحيح ومخالف للحقيقة، وهو ما أكدنا عليه أكثر من مرة.

وأضاف اللواء خيرت بركات أنه لا بد من توجيه جهود الدولة لحل المشكلة السكانية، وهو ما تم بالفعل بتشكيل لجنة عليا وممثل بها عدد كبير من الجهات المعنية لوضع حلول للأزمة السكانية في كافة الاتجاهات الصحية أو التعليم، لأن معدلات النمو السكاني ما زالت تتفوق على معدلات النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات النمو الاقتصادي لا بد أن تمثل 3 أضعاف النمو السكاني من أجل توفير مستوى معيشة مقبول للمواطنين، رغم معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا وصنفته المؤسسات الدولية ضمن أكثر 10 اقتصاديات في العالم تحقيقا للنمو.