شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: سنحصل على 2 مليار جنيه فور توقيع بروتوكول تعاون المجتمعات العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة ستحصل على 2 مليار جنيه فور توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة، وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى سيتم توقيعه قريبا، لاستغلال عدد من الأصول خاصة الأراضى غير المستغلة والتي تم تغيير نشاطها من صناعى لعقارى وتجارى وسكنى.

وأضاف الوزير هشام توفيق، فى حوار خاص لـ"الخليج 365"، سينشر لاحقا، أن الوزارة اتجهت إلى التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في 6 أو 7 قطع أراض مميزة؛ لإنشاء مشروعات عقارية عليها بالشراكة، لافتا إلى أن هذا هو الحل الأمثل، ولا سيما في ظل الحاجة لتمويل مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، خاصة أن الأراضى التي تم طرحها للبيع كانت أقل من التقييم بـ15% لظروف السوق، وبالتالى رفضنا بيعها.



2

وأشار الوزير إلى أن مشروع تطويرشركات الغزل والنسيج يسير في طريقه بقوة، وفى إطار برنامج التنفيذ، حيث يتم التغلب على بعض العقبات التي تواجهه خاصة التمويل، لافتا إلى أنه بحلول 30 يونيو المقبل 2021 سيتم دمج شركات الغزل والنسيج والقطن في 9 شركات فقط، منها شركة خاصة بالقطن وتجارته مع استمرار دعم وتدريب الإدارات التنفيذية للشركات الجديدة.



3

وأكد الوزير أنه تم إنشاء إدارة التسويق المركزية في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مضيفا: "يعنى فيه قماش طلع خلاص.. وهناك خطة يتم متابعتها لأن قطاع الغزل والنسيج أهم قطاع في مصر وله روابط بالزراعة والملابس ومشروعات كثيفة العمال إضافة للتصدير"، قائلا: "أنا مستبشر خير جدا بالنتائج ومطمئن".