شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 612.37 نقطة.

وبلغ معدل الأسهم المتداولة 238 ألفاً و92 سهماً، بقيمة 1 مليون دولار أمريكي، مقابل 109 آلاف و2 سهم بقيمة 743 ألفاً و11 دولاراً أمريكياً بنهاية الأسبوع السابق.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.27 مليارات دولار، بارتفاع من 6.20 مليارات دولار الأسبوع الماضي.