شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مكتب ناصف ساويرس يعلن امتلاكه 5٪ من أسهم شركة أمريكية تمتلك نوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب عائلة الملياردير المصري ناصف ساويرس عن امتلاكه 5٪ من أسهم شركة ماديسون سكوير جاردن سبورتس الرياضية، وهى الشركة القابضة التي تمتلك نوادى نيويورك نيكس ورينجرز لكرة السلة والهوكى.

واستحوذت شركة ساويرس على 5.02% من شركة ماديسون سكوير جاردن سبورتس ، وسترتفع هذه الحصة إلى 6.3% في مارس 2021، مما يجعل ساويرس أحد أكبر ثلاثة ملاك للأسهم. ترى الشركة أن ماديسون سكوير جاردن وامتيازاتها الرياضية مقومة بأقل من قيمتها ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر ، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.

ورفض ممثل لشركة ناصف ساويرس NNS التعليق بعيدا الإفصاح.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن ساويرس هو أغنى رجل في مصر ، حيث تبلغ ثروته الصافية نحو 6.4 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. وقد استثمر في شركة أديداس الألمانية لصناعة السلع الرياضية وكذلك في نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا.

خسرت ماديسون سكوير جاردن سبورتس أسهم بنسبة 15% هذا العام، حيث أجبر وباء كورونا العالمي دوري كرة السلة الأمريكي NBA و NHL على إنهاء مواسم 2020 في مباريات بلا جمهور. وعلى الرغم من أن NHL لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن موعد بدء موسمها المقبل، فإن الدوري الأمريكى للمحترفين سيكون له حضور شخصي محدود أو معدوم في المباريات.

واعتبرت الوكالة أن ما يحدث فى قطاع الرياضة الآن يمكن أن يقدم فرصة للمستثمرين الأثرياء مثل ساويرس الذين لديهم آفاق زمنية طويلة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 4.3 مليار دولار، أو 300 مليون دولار أقل مما قدرته فوربس فقط لقيمة نادى نيكس.