شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات يكشف: نصف مليون مستخدم لمنصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منصة مصر الرقمية إقبالا كبيرا من المواطنين على التسجيل للحصول على الخدمات الحكومية الموجودة بالمنصة إلكترونيا، حيث طرحت الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 5 حزم من الخدمات الرقمية تتضمن التموين والمرور والنفاذ القانون والتوثيق فضلا عن بوابة أخرى لخدمات الاستثمار.

وكشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن وصول حجم المواطنين الذين سجلوا بياناتهم بنجاح عبر المنصة الحكومية للحصول على الخدمات اونلاين، إلى نصف مليون مواطن حيث ارتفع حجم الاشتراكات منذ مطلع ديسمبر وحتى اليوم نحو 77 ألف مواطن.

وتوقع العطار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن يصل عدد المواطنين على المنصة الحكومية إلى 650 ألفا بنهاية العام الجارى، مشيرا أن قيمة المعاملات وصلت إلى مليون ونصف.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن فى اغسطس الماضى، التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقى الخدمات تباعًا.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقًا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد فى يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التى تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.