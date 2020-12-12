شكرا لقرائتكم خبر عن 49.97 دولار لعقود برنت.. تعرف علي أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجلت أسعار النفط 49.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية أمس الجمعة منخفضا بمقدار 28 سنتا، أو ما يوازي 0.6% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46.57 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 21 سنتا، أو ما يوازي 0.5%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا يوم الخميس الماضي مسجلة أعلي مستوياتها منذ أوائل مارس 2020، متخطية حاجز ال 50دولار للبرميل، حيث سجلت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر فبراير 2021 لتصل إلي50.25دولار للبرميل وذلك ارتفاع الامال حيال تعاف أسرع للطلب مع شروع الدول في استخدام لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ ساهمت نتائج واعدة لتجارب على لقاحات في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات المصابة والوفيات في أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت بريطانيا التطعيم وربما تشرع الولايات المتحدة في التحصين في وقت مبكر ربما عطلة نهاية الأسبوع المقبل، بينما أقرت كندا يوم الأربعاء أول لقاح لها مع تقديم جرعات أولى اعتبارا من الأسبوع المقبل وفقا لرويترز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.