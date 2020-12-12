شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 2020 ـ 12-12 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” تفاصيل التغيرات التي يشهدها سعر الذهب اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، وذلك في ظل تغير محدود لسعر أونصة الذهب عالميا، والتي سجلت ارتفاعا بشكل محدود للغاية، وهو ما أثر على سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 وهو العيار الرئيسى في سوق الصاغة بمصر، سجل خلال تعاملات اليوم 804 جنيهات للجرام، وتتنوع أشكال الذهب من عيار 21 ، وينتشر هذا العيار في كافة محافظات الجمهورية.

ننشر أسعار الذهب اليوم، والتي كانت كالتالي، سعر جرام الذهب 18 سجل 689 جنيها، وسعر جرام الذهب 21 سجل 804 جنيهات، سعر جرام الذهب 24 سجل 918 جنيها، سعر الجنيه الذهب سجل 6432 جنيها، أونصة الذهب 1839 دولارا.

وهناك 2 سيناريو لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى نهاية الشهر، وكلاهما سيكون مؤثرا على أسعار العملات والذهب أيضا، الأول هو الخروج بدون اتفاق على النقاط الخلافية، وهذا من شأنه تأثيرات سلبية ضخمة على الاقتصاد الأوروبى ككل، وسيؤدى ذلك إلى هبوط كبير في الجنيه الاسترلينى وكذلك اليورو، وهذا سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع سعر الذهب.

السيناريو الثانى، وهو التوافق على النقاط الخلافية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، وهذا من شأنه ارتفاع في سعر الجنيه الاسترلينى أمام اليورو، وكذلك ارتفاع اليورو أمام العملات الأخرى، لانتعاش الأسواق واقبال المستثمرين على المخاطرة بديلا للذهب، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى هبوط في سعر الذهب، إذا ما توافق هذا الخروج مع بدء توزيع لقاح كورونا، وهو مناخ يدعم التخلص من الملاذات الآمنة.