شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط تنهى أعمال تطهير 25 مروق ب 10 محطات مرشحة كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، السعى الدائم لإنتاج كوب ماء نظيف بأعلى معايير الجودة، حيث أنهت الشركة أعمال الغسيل والتطهير لجميع المروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات المرشحة الكبرى طبقاً لخطة الشركة لغسيل وتطهير المروقات هذا العام.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم عدد (25) مروق بعدد (10) محطات مياه مرشحة كبرى نحو سلامة وجودة المياه المقدمة للمواطنين.

وأشار أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات والشبكات والمروقات تنفذ بأحدث سبل واستراتيجيات التطهير المتبعة لتحقيق الهدف الاساسى لجودة المياه التى تضخ للمواطنين عبر الشبكات فضلاً عن أعمال التعقيم والتطهير الطارئة التى تسير جنباً إلى جنب مع الخطة الدورية الموضوعة والتى تضمن سلامة مراحل تنقية المياه والبكترلوجية، باستخدام أحدث الاجهزة المعملية التى تثبت جودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية لوزارة الصحة.