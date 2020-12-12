ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 804 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، بقيمة جنيهين فقط، وهو ارتفاع طفيف لا يؤثر على حركة المبيعات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا إلي 1839 دولار حتي صياغة هذه السطور..

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب 18 سجل 689 جنيها

سعر جرام الذهب 21 سجل 804 جنيهات

سعر جرام الذهب 24 سجل 918 جنيها

سعر الجنيه الذهب سجل 6432 جنيها

أونصة الذهب 1839 دولارا

وكان سعر الذهب سجل بداية الأسبوع الماضي أقل مستوى في 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفي سوق الصاغة تراجع الذهب في مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى نهاية نوفمبر 2020، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، هل الوقت الحالي مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب، وبالفعل شهد السوق زيادة في توجه المستهلك لبيع الذهب تجنبا لمزيد من تراجع الأسعار وقتها.

للمقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع إمكانية إتجاه المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا، إذ تشير التوقعات إلي أن الذهب قد يسجل هبوط كبير نهاية ديسمبر الجاري مع بدء توزيع لقاح لفيروس كورونا على الدول.