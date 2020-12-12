شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب يكرم جمال نجم كأفضل نائب محافظ بنك مركزى عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، اختيار نائب محافظ البنك المركزى المصري جمال نجم كأفضل أداء نائب محافظ بنك مركزي عربي لعام 2020.

وأوضح الأمين العام للاتحاد وسام فتوح أن التكريم يأتي في إطار الإنجازات التى حققها، وسيتم منحه الجائزة خلال الاحتفال السنوى لتقديم جوائز "التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020 بحضور كبار الشخصيات العربية المصرفية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، منتدى "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال" على مدار يومى 18 و19 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين.

ويفتتح أعمال المنتدى وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وتتطرق الجلسات إلى مناقشة قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس تطبيق منهج إحصائى قائم على المخاطر.

وتناقش جلسات المنتدى، دور البنوك المركزية والجهات الرقابية في الحفاظ على النظام المالي والمصرفي، واستخدام التكنولوجيا في الكشف المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.

ويتناول المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الشمول المالي، والمخاطر الناشئة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التى أثرت على الاقتصاد العالمى.