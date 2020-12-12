شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودى.. عيار 24 يسجل 221.97 ريال اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 12-12-2020 ارتفاعا طفيفا فى أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية، حيث سجل جرام الذهب من عيار 24 وهو الأكثر تداولا 221.97 ريال سعودى مقارنة بأسعار أمس الجمعة. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24 يسجل 221.97 ريال سعودى

سعر الذهب عيار 22 يسجل 203.48 ريال سعودى

سعر الذهب عيار 21 يسجل 194.23 ريال سعودى

سعر الذهب عيار 18 يسجل 166.48 ريال سعودى

سعر الذهب عيار 14 يسجل 129.48 ريال سعودى

سعر الذهب عيار 12 يسجل 110.99 ريال سعودى

سعر أوقية الذهب 6.903 ريالات سعودية

سعر جنيه الذهب 1.554 ريالا سعوديا وتهدد موجة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا، لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، وهذا يعني ارتفاعاً مرتقباً في الأسعار على المستوى المتوسط، لكن بشأن الأسعار على المستوى القريب فإنها ربما تكون مستقرة أو تشهد ارتفاعات طفيفة سواء على المستوى العالمي أو مستوى الأسواق العربية.

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