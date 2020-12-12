شكرا لقرائتكم خبر عن ضبابية التحفيز تخيم على وول ستريت في أسبوع سالب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على تراجع طفيف الجمعة، إذ أثرت الضبابية التي تكتنف التحفيز الاقتصادي الجديد على المعنويات، غير أن مكاسب كبيرة لوالت ديزني ساعدت داو على تحقيق زيادة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 47.11 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 30046.37 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 4.64 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 3663.46 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 27.94 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 12377.87 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، فقد داو 0.57 بالمئة، وتكبد ستاندرد آند بورز 500 خسارة 0.96 بالمئة، وتراجع ناسداك 0.69 بالمئة. وخسائر ستاندرد آند بورز وناسداك هي أكبر الخسائر الأسبوعية لهما منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وكانت أسهم والت ديزني هي الداعم الأكبر لداو وستاندرد آند بورز 500، إذ ارتفعت 13.59 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن مجموعة كبيرة من العروض الجديدة لخدماتها الرقمية وقالت إنها تتوقع ما يصل إلى 350 مليون مشترك من أنحاء العالم بحلول نهاية السنة المالية 2024.

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