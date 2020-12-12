شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عموميات وقضية رجل الأعمال أحمد ضياء أبرز أحداث البورصة الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 8 أحداث خلال الأسبوع الجاري، مقسمة بين 6 جمعيات عامة أبرزها عمومية شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، للنظر في استمرار الشركة من عدمه لتجاوز الخسائر نصف رأس المال، والقضيتين المرفوعتين من شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية ضد أحمد محمد فتوح وآخرين للمطالبة برد أعمال عقد المشاركة مقابل التنفيذ بمشروع أبراج العز بمحافظة أسيوط، والثانية من رجل الأعمال أحمد ضياء رئيس شركة الأهلي للاستثمارات ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

ويبدأ مارثون عموميات شركات البورصة هذا الأسبوع، اليوم السبت، بعقد عمومية شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والقناة التوكيلات للملاحية، حيث تناقش الأولى تشكيل مجلس الإدارة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الأساسي، واعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2019-2020، ومشروع توزيع الأرباح المقترح، كما تعقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة تعديل المادة 19 من النظام الأساسي، فيما تناقش الشركة الثانية اعتماد القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، ومشروع توزيع الأرباح المقترحة عن ذات السنة المالية، تشكيل مجلس الإدارة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الأساسي للشركة، وتحديد المعاملة المالية وبدلات المجلس والمزايا الأخرى.

وتناقش الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في اليوم ذاته لشركة القناة التوكيلات للملاحية مذكرة بشأن تعديل نص المادة 19 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض العضو المنتدب التنفيذي أو من يفوضه في التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة واستكمال إجراءات تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها.

ويعقد يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر، الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الترخيص بإبرام عقد بيع كامل مساهمة الشركة في أسهم رأسمال شركة النصر للمرافق والتركيبات التابعة وحوالة الرصيد الدائن للشركة، والمستحق لدى شركة النصر في 31 يوليو 2020، كما ستناقش تعديل قرار الجمعية العامة للشركة في 10 مارس الماضي، الخاص بتوزيع أرباح العام المالي 2019 لرد مبلغ 2.08 مليون جنيه لحساب الأرباح المرحلة وذلك قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح عن 2019، وتنظر الجمعية إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدته.

وفي نفس اليوم، تنظر محكمة مدني كلي الجيزة الدعوى رقم 3063 لسنة 2020، المقامة من شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية ضد أحمد محمد فتوح وآخرين للمطالبة برد أعمال عقد المشاركة مقابل التنفيذ بمشروع أبراج العز بمحافظة أسيوط، وذلك إعمالاً لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2020.

وتعقد شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، الجمعية العامة العادية لمناقشة الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية لشراء مساهمتها في عدة شركات، وتشمل العقود شراء 20 ألف سهم في رأسمال الشركة الوطنية للزجاج بالقيمة العادلة المعدة من قبل مستشار مالي مستقل، وشراء مساهمة شركة أسيوط الإسلامية في رأسمال الشركات المضمحلة بالكامل بقيمة 0.1 جنيه للسهم.

وتختتم الأحداث، يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، للنظر في استمرار الشركة من عدمه لتجاوز الخسائر نصف رأس المال، واعتماد تقرير مجلس الإدارة ونشاط وأعمال الشركة عن العام المالي 2019-2020، كما تعقد شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، لمناقشة الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2019-2020، كما تناقش موقف الإجراءات الخاصة لاستثمار أرض الشركة بالقبة، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة.

وتنظر محكمة النقض الطعن رقم 23678 لسنة 89 قضائية المقام من شركة الأهلي للاستثمارات ضد شركة قناة لسويس لتوطين التكنولوجيا طعناً على الحكم رقم 162 لسنة 11 ق.

وكان رجل الأعمال أحمد ضياء الدين رئيس شركة الأهلى للاستثمارات المالكة لحصة 17% من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، قد أقام الدعوى رقم 162 لسنة 11 ق، وصدر الحكم فيها فى 12 نوفمبر 2019، لصالح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بصحة انتخاب مجلس إدارة الشركة، واستبعاد الأهلي للاستثمارات من الترشح على عضوية المجلس.