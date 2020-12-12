ضبط 7 ملايين و20 ألف ريال من العملة غير القانونية ‏في تعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
ضبطت قوات النجدة في محافظة تعز خلال عمليات متفرقة، سبعة ملايين و20 ألف ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وذكرت قوات النجدة انه تم ضبط 14 متهما بحيازة وترويج العملة المحظورة.
وأوضح فرع قوات النجدة بمديرية التعزية عن ضبط مبلغ ستة ملايين و532 ألف من العملة المحظورة في عمليات متفرقة لها خلال اليومين الماضيين.
كما ضبط فرع قوات النجدة في مديرية ماوية بنفس المحافظة مبلغ 488 ألف ريال من العملة غير القانونية.
وتم إحالة المتهمين مع المبالغ المضبوطة للإجراءات القانونية.
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