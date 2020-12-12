ضبط 7 ملايين و20 ألف ريال من العملة غير القانونية ‏في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز



‏ ضبطت قوات النجدة في محافظة تعز خلال عمليات متفرقة، سبعة ملايين و20 ألف ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد ‏الوطني.

وذكرت قوات النجدة انه تم ضبط 14 متهما بحيازة وترويج العملة المحظورة.

وأوضح فرع قوات النجدة بمديرية التعزية عن ضبط مبلغ ستة ‏ملايين و532 ألف من العملة المحظورة في عمليات متفرقة لها خلال ‏اليومين الماضيين. ‏

كما ضبط فرع قوات النجدة في مديرية ماوية بنفس المحافظة ‏مبلغ 488 ألف ريال من العملة غير القانونية.‏

وتم إحالة المتهمين مع المبالغ المضبوطة للإجراءات القانونية.‏