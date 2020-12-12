شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ1.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 970 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 150.4 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 167.9 مليون ورقة بقيمة 870.7 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 297.4 مليون ورقة بقيمة 717 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 21.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 544.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 169 مليون ورقة منفذة بقيمة 462.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 135.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 390.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 173.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 365.6 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 95.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 270.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 405.8 ألف ورقة منفذة بقيمة 33.3 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 6.8 مليون ورقة بقيمة 32.9 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.