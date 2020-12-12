شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الأسهم الأمريكية و"داو جونز" يغلق على ارتفاع لكنه يسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة في ظل الترقب لنتائج المفاوضات حول حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



كان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد تقدم هذا الأسبوع لرئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بمقترح يتعلق بحزمة تحفيز بقيمة 916 مليار دولار.



وفي سياق آخر، تستعد الولايات المتحدة لتوزيع جرعات من لقاح فيروس كورونا في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، وسوف يتم توزيع لقاحي "موديرنا" و"فايزر" بعد موافقة السلطات التنظيمية على استخدامهما بشكل طاريء.



وأعلنت شركة "موديرنا" اليوم بأن الحكومة الأمريكية تقدمت بطلب لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 0.1% اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3%.



ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون بمد تمويل الحكومة الفيدرالية لأسبوع إضافي.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5% أو ما يعادل 21 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 46.57 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 47.2 دولار وأقل سعر عند 46.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% أو ما يعادل 28 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 49.97 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 50.7 دولار وأقل سعر عند 49.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 30046 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 30071 نقطة وأقل مستوى عند 29820 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3663 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 3665 نقطة وأقل مستوى عند 3633 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 12377 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى 12383 نقطة وأقل مستوى عند 12246 نقطة.