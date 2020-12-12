شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «إير بي إن بي» يرتفع 112% بعد الاكتتاب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت أسهم شركة «إير بي إن بي» تداولات أول أمس الخميس مرتفعةً بأكثر من 112% بعد طرحها العام الأول، وذلك في أحدث اكتتاب لأسهم شركة في مجال التكنولوجيا يحقق مكاسب هائلة في اليوم الأول من تداول أسهمها هذا العام.

وتم تسعير اكتتاب سهم «إير بي إن بي» في الأصل عند 68 دولاراً ليلة الأربعاء، إلا أنه حقق ارتفاعاً كبيراً يوم الخميس مع انطلاق التداول عليه بسعر 146 دولاراً، ليغلق عند 144.71 دولار، الأمر الذي منح شركة تأجير المساكن قيمة سوقية تبلغ حوالي 86.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف التقييم الذي سعت إليه الشركة. ويتم تداول أسهم الشركة تحت رمز «ABNB» في بورصة ناسداك.

وبذلك تجاوزت القيمة السوقية ل «أير بي أن بي» تقييم شركة السفر العملاقة «بوكينجز»، التي تقدر قيمتها بنحو 86 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية لشركة «أكسبيديا» المنافسة أكثر من 18 مليار دولار.

وبالمقارنة مع «إير بي إن بي»، تبلغ القيمة السوقية ل «ماريوت» و«هيلتون» 42 مليار دولار و29 مليار دولار على التوالي، في حين تبلغ القيمة السوقية للناقلة «دلتا إيرلاينز» 30 مليار دولار. (وكالات)

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