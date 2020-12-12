شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح الأسهم خلال ديسمبر في تعويض خسائر 2020؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سارت الأسهم المحلية على خطى تعويض خسائر أزمة «كوفيد-19» خلال جلسات الأسبوع الماضي، مع انفتاح شهية الشراء وسط سيولة قوية لامست 5 مليارات درهم، فيما توج منح وكالة «موديز»، للإمارات، التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، المسيرة الإيجابية للمكاسب في ختام جلسات الأسبوع.

وواصلت مؤشرات الأسواق اختراقات مستويات جديدة مع استمرار محاولات استعادة مستويات العام الماضي سواء على الصعيد الفني أو على صعيد الأسعار، حيث ارتفاع مؤشر سوق دبي على أساسي أسبوعي 5.26% إلى مستوى 2546.84 نقطة، بينما صعد سوق أبوظبي2.91% إلى 5109.19 نقطة.

تواصلت شهية الشراء الأجنبي خلال أسبوع وبصافي استثمار بلغ 177.84 مليون درهم كمحصلة شراء، توزعت بواقع 94.77 مليون درهم حصلة شراء في أبوظبي، و83 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

السيولة الأسبوعية

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 4.95 مليار درهم منها 2.35 مليار درهم في سوق دبي، و2.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 3.11 مليار سهم، توزعت بواقع 2.37 مليار سهم في دبي و743.2 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 49.65 ألف صفقة.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً أسبوعياً قدره 5.26% إلى مستوى 2546.84 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة وفي مقدمتها البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 1.6% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 4.02% رغم نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.46%.

وزاد قطاع العقار بنسبة قوية بلغت لامست 11% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 12.89% و«الاتحاد العقارية» 12.32% و«إعمار مولز» 2.73% و«داماك» 22.03% و«ديار» 8.46% و«إعمار للتطوير» 3.68%.

وارتفع قطاع الاستثمار 11.57% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 13.6% و«سوق دبي المالي» 6.53% و«شعاع كابيتال» 7.04%.

وصعد قطاع النقل 5.73% نتيجة صعود «أرامكس» 6.73% و«العربية للطيران» 4.03% و«الخليج للملاحة» 10.37%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على أساسي أسبوعي بنسبة 2.91% إلى مستوى 5109.19 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والسلع والصناعة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 3.86% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 4.75% و«أبوظبي التجاري» 1.81% و«أبوظبي الإسلامي» 1.06%.

وزاد قطاع العقار 6.1% مع ارتفاع «الدار» 5.92% و«رأس الخيمة العقارية» 9.68%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.5% بعد صعود «العالمية القابضة» 1.25% و«الواحة كابيتال» 10.48% و«إشراق» 7.59%.

وارتفع قطاع الطاقة 4.35% مع ارتفاع «طاقة» 4.03% و«دانة غاز» 5.71% و«أدنوك للتوزيع» 3.18%. وعلى العكس، تراجع قطاع الاتصالات 0.35% بفعل تراجع سهم «اتصالات».

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية جاءت الصدارة ل«أبوظبي الأول» بقيمة 576.8 مليون درهم مغلقاً عند 13.22 درهم، تلاه «الدار» بقيمة 544.4 مليون درهم مغلقاً عند 3.22 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 405.3 مليون درهم من التداولات وأقفل عند 40.6 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 471.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.59 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة وصلت إلى 240.52 مليون درهم وأقفل عند 4.66 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداولات قدرها 169.3 مليون درهم ليغلق عند 0.31 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان أكبر المرتفعين بسوق أبوظبي خلال أسبوع «دار التمويل» بنسبة 28.83% مغلقاً عند 2.1 درهم، تلاه «أركان» بصعوده بنسبة 22.78% ليغلق عند 0.97 درهم، ثم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بارتفاعه 10.65% مغلقاً عند 0.748 درهم.

وفي المقابل، سجل «الخليج للمشاريع الطبية» الانخفاض الأكثر بنسبة 5% مغلقاً عند 2.28 درهم، تلاه «أسمنت الخليج بنزوله» 4.94% إلى مستوى 0.385 درهم، ثم «ميثاق للتأمين التكافلي» بهبوطه 3.74% وإغلاقه عند 0.9 درهم.

وسجل «داماك» الارتفاع الأكثر بسوق دبي وبنسبة 22.03% مغلقاً عند 1.44 درهم، تلاه «دبي للاستثمار» بصعوده بنسبة 13.6% إلى مستوى 1.42 درهم، ثم «إعمار العقارية» بارتفاعه 12.89% عند 3.59 درهم.

واقتصرت التراجعات على ثلاثة أسهم فقط وهي: «المدينة للتمويل» بنسبة 1.55% مغلقاً عند 0.19 درهم، تلاه «السلام القابضة» بنزوله 1.15% ليغلق عند 0.343 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بهبوطه 0.46% إلى 10.9 درهم.

تداولات الأجانب

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة شراء، منها 12.36 مليون درهم محصلة شراء العرب و900 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين و94.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 191 مليون درهم محصلة شراء، منها 107.96 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و8.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 191 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 20.45 مليون درهم محصلة بيع العرب و170.58 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«الخليج للملاحة» و«دانة غاز» و«العربية لطيران» و«إعمار العقارية» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي» و«الدار» و«سوق دبي المالي» و«أبوظبي التجاري» و«إعمار مولز».

توجه مؤسساتي نحو الشراء في دبي

تباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع مع التوجه نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 162.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 48.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 48.5 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار 162.2 مليون درهم محصلة بيع.