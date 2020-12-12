شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار لكنها تحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة متخلية عن مكاسبها السابقة نتيجة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية.



وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم موافقته على مشروع قانون بمد تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة أسبوع من أجل إعطاء الفرصة للمناقشات حول الحزمة التحفيزية الجديدة.



هذا، وتقدم وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" هذا الأسبوع لرئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بمقترح يتعلق بحزمة تحفيز بقيمة 916 مليار دولار.



وفي سياق آخر، تستعد الولايات المتحدة لتوزيع جرعات من لقاح فيروس كورونا في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، وسوف يتم توزيع لقاحي "موديرنا" و"فايزر" بعد موافقة السلطات التنظيمية على استخدامهما بشكل طاريء.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.04 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند 24.092 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.295 دولار وأقل سعر عند 23.690 دولار.