شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع مع ترقب قرار حزمة التحفيز الثانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل الترقب لنتائج المناقشات بين البيت الأبيض والإدارة الأمريكية بشأن حزمة التحفيز المالية الثانية.



وتتواصل الجهود والمناقشات بين البيت الأبيض وزعماء الكونجرس الأمريكي في محاولة لإقرار حزمة تحفيز جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



كانت وسائل إعلامية قد كشفت هذا الأسبوع عن مقترح تقدم به وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" لرئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" يتعلق بحزمة تحفيز بقيمة 916 مليار دولار.



وفي سياق آخر، تستعد الولايات المتحدة لتوزيع جرعات من لقاح فيروس كورونا في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، وسوف يتم توزيع لقاحي "موديرنا" و"فايزر" بعد موافقة السلطات التنظيمية على استخدامهما بشكل طاريء.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 0.1% اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3%.



وبعد يوم من موافقة مجلس النواب، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون بمد تمويل الحكومة الفيدرالية لأسبوع إضافي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.04 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.