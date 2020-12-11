شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض تزامنا مع الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل ضغوط على النفط بعد مكاسب قوية حققها بالأمس فضلا عن المتابعة لتطورات أزمة كورونا.



وتتزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بالتزامن مع الحديث عن عدد من اللقاحات المحتملة للوقاية من الفيروس.



هذا، وأعلنت المملكة المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر" بعد اعتماده بشكل طاريء، كما تستعد الولايات المتحدة لتوزيع لقاحي "فايزر" و"موديرنا" قبل أعياد الكريسماس.



من ناحية أخرى، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 46.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.2 دولار وأقل سعر عند 46.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% إلى 50 دولارا للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 50.7 دولار وأقل سعر عند 49.7 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7834، وسجل أعلى سعر عند 0.7864 وأقل سعر عند 0.7816.