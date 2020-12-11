شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يعمّق خسائره ويتراجع 1% بعد تصريحات جونسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الجنيه الاسترليني الجمعة مزيدا من الخسائر وتراجع بأكثر من 1% مقابل الدولار بعد تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون عن أن فرص عدم التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست «مرجحة جدا».

وعند الساعة 13,12 توقيت غرينيتش تراجع الجنيه 1,2 بالمئة ليبلغ 1,3135 مقابل الدولار، في أدنى مستوى له منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، فيما ارتفع اليورو بنحو 1,0 بالمئة ليسجل 92,20 بنس، في أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن فرص إبرام بريطانيا اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست تتلاشى على ما يبدو، مع اقتراب مهلة لاتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات.

وقال إنه لم يلمس «عرضا كبيرا، تعديلا كبيرا» في عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد وقواعد التنافس العادل، ما يجعل نتيجة عدم التوصل لاتفاق «مرجحة جدا» ما يحتم على بريطانيا إجراء التعاملات بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية.

من جهتها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة أن الأمل في التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن العلاقات التجارية المستقبلية «ضعيف»، حسبما ذكر عدد من المشاركين لوكالة فرانس برس.

وقالت في بروكسل إن «احتمال عدم التوصل إلى اتفاق أكبر من احتمال التوصل إليه».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تصف لقاءها على العشاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في القمة في بروكسل.

وكان جونسون نفسه صرح الخميس أن هناك «احتمالا كبيرا» لفشل المفاوضات.

وكان جونسون وفون دير لايين التقيا على عشاء الأربعاء في بروكسل في محاولة لتحريك الوضع. وقد افترقا من دون إيجاد أي أرضية مشتركة وحددا مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار بشأن «مستقبل» المفاوضات.

(وكالات)