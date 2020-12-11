شكرا لقرائتكم خبر عن دبـي تواصــل تخفيـف قيــود «كـورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت بلدية دبي تعميماً حدّثت فيه لائحة الإجراءات الإرشادية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات الغذائية في إطار تعامل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتوجب على جميع المؤسسات الغذائية في إمارة دبي ضرورة الالتزام بمتطلبات بلدية دبي الـ 45 أدناه:

العاملون

1. ارتداء كمام الوجه للعاملين أثناء العمل، وتوفيرها للزبائن عند الحاجة.

2. توجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوی تنفسية إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل.

3. إذا تم تأكيد إصابة أي من الموظفين وفقا لاختبار كوفيد-19 (PCR) من قبل منشأة معتمدة، فلا يسمح لهم بالعودة ما لم يتم منحهم شهادة طبية معتمدة من هيئة الصحة بدبي تفيد بخروجهم من العزل.

4. تدريب جميع العاملين على متطلبات الصحة والسلامة الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي.

5. غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري مع توفير معقمات اليدين التي تعمل تلقائيا لهم في أماكن متفرقة.

6. يتوجب على موظفي الخدمة غسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة.

الفحص وخطة الطوارئ

7. يتوجب بشكل إلزامي إجراء فحص منتظم لدرجة حرارة الجسم للعاملين والزائرين والزبائن والمتعاقدين والضيوف قبل الدخول إلى المؤسسات الغذائية (إذا كانت درجة الحرارة تساوي أو أكثر من 37.5 درجة مئوية، فيجب المنع من دخول المؤسسة).

8. إذا تم الكشف عن حالة مرضية بين الزائرين أو الموظفين الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 مثل الحمى (تساوي أو أكثر من 37.5 درجة مئوية)، السعال، الألم العضلي أو التعب، ضيق التنفس، التهاب الحلق، سيلان الأنف، الإسهال الغثيان، الصداع، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، يجب الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي من قبل الشخص المسؤول / المدير في المؤسسة أو المشرف الصحي.

النظافة والتطهير

9. يجب على جميع المنشآت تطبيق تدابير مكافحة العدوى المناسبة وتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير في الروتين اليومي قبل الفتح. يمكن أن تتم هذه العملية داخليا أو أن يتم طلب الخدمة من إحدى شركات التنظيف والتطهير المعتمدة من بلدية دبي.

10. يجب توفير جدول مناسب للتنظيف والتطهير لضمان التعقيم المستمر للمناطق المستخدمة؛ والتأكد من تجنب أي مواد كيميائية أو مواد ضارة قد تضر بصحة الأفراد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو الحالات الطبية.

11. يتوجب القيام بتنظيف وتطهير جميع الأسطح الملامسة الشائعة والأماكن العامة بالمؤسسة بعد كل استخدام (أو مرة واحدة على الأقل كل ساعة) مثل السلالم المتحركة والمصاعد والقضبان والعدادات وأسطح العمل والطاولات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتیح الإضاءة والحمامات وجميع المعدات، والأثاث، ومقابض السلالم، ومساند الذراعين، والإلكترونيات، ومنطقة الاستقبال، ومناطق التحضير وإلخ.

12. زيادة الإجراءات الدورية للتنظيف والتطهير في جميع المناطق.

13. يجب تنظيف وتطهير الطاولات المسدتخدمة بالمطهرات المعتمدة مباشرة بعد مغادرة الزبون.

14. القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في المؤسسة الغذائية بعد ساعات العمل.

15. يتوجب على المؤسسات الغذائية في المنشآت الأخرى (على سبيل المثال لا الحصر - الفنادق) تعیین مدیر لديه مؤهلات وكفاءة مناسبة للإشراف على تنفيذ وتطوير عمليات التنظيف والتطهير والممارسات الصحية.

16. يسمح بتقديم خدمات صف السيارات في جميع المنشآت، مع ضمان اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الطاقة الاستيعابية والتباعد الجسدي

17. يجب ترك مسافة لا تقل عن المترين (2 متر) بین کل طاولتين في منطقة تناول الطعام وذلك في كافة منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام أما إذا تعذر ذلك فيمكن إضافة حواجز بين الطاولات.

18. تحديد (10 أفراد) للمجموعة الواحدة كحد أقصى على الطاولات.

19. لا ينبغي أن تكون الطاولات الكبيرة والتي تأخذ مجموعات من 5 إلى 10 أفراد متجاورة مع بعضها البعض.

20. بالنسبة للطاولات كبيرة الحجم والتي يمكن أن تستوعب لمجموعتين، يوصى باستخدام الفواصل مع ضمان الحفاظ على مسافة المترين بين المجموعتين.

21. توزيع الأثاث بما يتوافق مع إرشادات التباعد الاجتماعي أينما أمكن ذلك.

22. يتوجب على جميع منافذ الأطعمة والمشروبات اتباع الطرق الملائمة لتنظيم طابور وانتظار الزبائن وبما يضمن تطبيق جميع متطلبات التباعد الاجتماعي وتجنب أي ازدحام عند مدخل منافذ الأطعمة والمشروبات.

23. يجب تثبيت علامات أرضية ولافتات تشير وبشكل واضح إلى مسافات التباعد الاجتماعي.

24. في حال وجود مصاعد في المؤسسة، يجب أن يكون هنالك علامات على أرضية المصعد تشير إلى التباعد الاجتماعي ويجب على المستخدمين الامتثال بالوقوف على تلك العلامات.

القيود الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسة

25. عدم السماح للزبائن بالتواجد أكثر من 3 ساعات في المؤسسة الغذائية.

26. لا يسمح للزبائن بالبقاء في منطقة الانتظار لتقليل عدد الزائرين داخل المنشأة.

27. التأكد من استخدام أدوات بلاستيكية نظيفة ومطهرة أو الأدوات ذات الاستخدام الواحد كالأواني/ الأطباق/ الأكواب والعبوات عند تقديم الغذاء.

28. ضرورة التأكد من التزام الزوار بارتداء الكمامات طوال وقت تواجدهم وتحركهم في المنشأة أو عند ذهابهم إلى دورات المياه، ويستثنى من ذلك عند جلوسهم على الطاولة وأثناء تناولهم للطعام.

29. يمكن للمؤسسة الغذائية أن تطلب من الزبائن مغادرة المنشأة في حال عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية (ولا يتم إرجاع قيمة الطلبات إذا تم الدفع).

30. التأكد من الالتزام بقواعد وأنظمة بلدية دبي للمؤسسات الغذائية.

توفير الكمامات ومعقمات الأيدي

31. تشجيع تقديم الكمامات ومطهرات الأيدي للزوار وتوفير حاويات خاصة للتخلص من الكمامات المستخدمة (يفضل أن تكون من النوع الذي يفتح تلقائيا كما ينبغي الإشارة إليها في جميع أنحاء المؤسسة).

32. يجب أن تكون معقمات اليدين التي يتم توفيرها مسجلة في بلدية دبي كما يجب توفيرها في جميع أنحاء المؤسسة.

خدمات الأغذية والمشروبات

33. يجب إتباع متطلبات التباعد الاجتماعي كافة واتباع الإرشادات والتعاميم المعلنة سابقا لقطاع الأغذية والمشروبات فيما يتعلق بمنافذ بيع الأغذية ويجب اتباع متطلبات السعة الاستيعابية.

34. يسمح لمنافذ الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام بالعمل بطاقتها الإنتاجية الخاصة، مع الحفاظ على النظافة التطهير ومتطلبات التباعد الاجتماعي.

35. يجب التركيز على زيادة عدد الطلبات الخارجية (مع إتباع إجراءات السلامة الغذائية).

36. يجب ألا يتجاوز طلب توصيل الطعام من المطاعم 50 وجبة في الطلبية الواحدة.

37. يمكن لمزودي خدمات التموين توفير خدمات البوفيه في المنازل لعدد لا يتجاوز 10 أشخاص كما يسمح بالبوفيه ل 30 شخص في حفلات الأعراس التي تقام بالمنازل ولا يسمح بالخدمة الذاتية كما يتوجب على مزودي خدمات التموين اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التباعد الاجتماعي أثناء تقديم الخدمة.

38. يسمح لجميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم خدمة البوفيه شريطة تطبيق المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى من التباعد الاجتماعي (2 متر) في طابور الزبائن على أن يتم تقديم الطعام من قبل طاقم الخدمة (كما يحدث في خدمة المقصف) أو أن يتم التقديم على طاولات الضيوف (لا يسمح بالخدمة الذاتية) ولا يسمح في هذا النمط من الخدمة بمشاركة أو لمس الأواني كما يتوجب تقديم المشروبات على طاولات الزبائن وأن يضمن مقدم الخدمة/ الإدارة/ مشغل الموقع، عدم حدوث الازدحام في منطقة البوفيه، وأن تدار قائمة الانتظار بالطريقة الصحيحة.

39. اتباع ما جاء في نظام سلامة الغذاء في جميع الأوقات.

الدفع الإلكتروني

40. تشجيع الدفع في المؤسسات الغذائية بطريقة تضمن عدم التلامس ومع ذلك يسمح بالدفع النقدي.

التواصل

41. يجب إبلاغ الموظفين والزوار بجميع القيود والتعليمات الجديدة المتعلقة بالممارسات والنظافة باستخدام قنوات الاتصال المختلفة (مثال على ذلك: موقع الويب المستخدم للحجز، والشاشات في المؤسسة والأماكن العامة، وما إلى ذلك).

42. يجب توفير علامات واضحة تتضمن الأدلة الإرشادية في كافة انحاء المؤسسة.

43. توفير الإرشادات اللازمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي (2 متر) في كافة المؤسسات الغذائية.

44. التأكد من توفير التدريب الكافي للموظفين للحفاظ عليه الإجراءات الاحترازية والنظافة.

45. تطوير خطة الاستعداد والاستجابة للتأكد من توفر الإجراءات المناسبة لحماية استمرارية العمليات وسلامة كل فرد في المؤسسة.

* هذه الإجراءات سارية حتى إشعار آخر وسيتم المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بما ورد أعلاه ومخالفة المؤسسات الغذائية الغير ملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.