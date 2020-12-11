شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كيف تحصل على ترخيص لشركة تمويل استهلاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد قانون التمويل الاستهلاكي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على القانون في شهر مارس الماضي، ويستهدف القانون زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها الشروط والإجراءات للحصول على ترخيص لإنشاء شركات التمويل الاستهلاكي.





س – ما هو تعريف التمويل الاستهلاكي؟ج- المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.





س- ماهي شركة التمويل الاستهلاكي؟ج- أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.





س- من هم مقدمي التمويل الاستهلاكي؟ج- موزعو أو منتجو السلع والخدمات الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي.





س- ما هي شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي؟ج-1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة.

2- رأس مال الشركة المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل على لا يقل عن 10 ملايين جنيه.

3- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

4- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25%

من رأس مال الشركة، ويستثني من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل لقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص التمويل الاستهلاكي إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.

5- أن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

6- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

7- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منتج التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن

عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.





س- ما هي شروط عقد شركات التمويل الاستهلاكي مع العملاء؟ج-وفقاً للنموذج الذي وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن:

1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.

2- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.

3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد (ثابت أو متغير) أساساً لحساب قيمة التمويل.

4- بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل.

5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني.

6- حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء.

7- حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.

8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر من الهيئة.

لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع:

9- بيان بائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد.

10- تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سدداه، وسعر العائد (ثابتاً أو متغيراً). س – ما هي التزامات شركات التمويل الاستهلاكي؟

ج- 1- تلتزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد قوائم مالية دورية وسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

2- يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة؟

3- تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بمتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة.

4- تلتزم بمعايير الملاءة المالية.

5- تلتزم بضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

6- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.

7- تلتزم بضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.

8- تلتزم بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

9- تلتزم بتقديم ربع سنوي إلى الهيئة، وفقاً للنموذج المعد من الهيئة، يتضمن (نتائج أعمال الشركة-حجم التمويل وتوزيعه وفقاً للسلع والخدمات محل التمويل، حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة، مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.