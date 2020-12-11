شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 11-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 11-12-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها توجيه وزير المالية محمد معيط الوزير، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، وإعلان وزيرة الصناعة إيفاد فريق فني من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية المصرية إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة



وزير المالية خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية





المالية: تكليف رئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم لخفض أسعار السلعأجرى محمد معيط ،وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.

وجَّه الوزير، فى اللقاء الذى حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.

وزيرة الإعمار العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر في القاهرةقامت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، بجولة تفقدية بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر في القاهرة، يرافقها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك للإطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال التنمية بالمدينة، والاستفادة من التجارب المصرية فيما يتعلق بالمشروعات القومية. وزيرة الإعمار العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر في القاهرةقامت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، بجولة تفقدية بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر في القاهرة، يرافقها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك للإطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال التنمية بالمدينة، والاستفادة من التجارب المصرية فيما يتعلق بالمشروعات القومية.

وخلال زيارتها للمدينة، تفقدت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، ومرافقوها، مشروع "سكن كل المصريين" بمنطقة حدائق العاصمة، بعدد 29496 وحدة سكنية 1124 عمارة، بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز العينى 62%، ونسبة الإنجاز المستهدفة 52%.

وزير البترول يعلن استعداد الوزارة لتقديم كل خبراتها فى مجال التعدين للعراقاستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس منهل عزيز وزير الصناعة والمعادن العراقى، الذى يزور القاهرة حالياً ضمن الوفد الحكومى العراقى رفيع المستوى. وزير البترول يعلن استعداد الوزارة لتقديم كل خبراتها فى مجال التعدين للعراقاستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس منهل عزيز وزير الصناعة والمعادن العراقى، الذى يزور القاهرة حالياً ضمن الوفد الحكومى العراقى رفيع المستوى.

وبحث الوزيران، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، خطوات آليات دعم التعاون الثنائى المشترك خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعة والفرص الكبيرة بالسوق العراقية، إضافة إلى مناقشة أوجه وفرص التعاون فى مجال التعدين وسبل نقل الخبرات المصرية للعراق من خلال النموذج المصرى الجارى تنفيذه لتطوير آليات العمل بالقطاع التعدينى.



وزيرة الصناعة المصرية ونظيرها العراقي ومسئولوا الوزارتين وزيرة الصناعة تكشف عن زيارة للعراق لتحديد الفرص أمام المستثمرين المصريينأكدت نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة فى كافة المجالات وخاصة التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية، مشيرةً الى حرص الحكومة المصرية على البناء على نتائج القمة الرئاسية التي عقدت بالعاصمة الاردنية عمان خلال شهر أغسطس الماضي، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث. وزيرة الصناعة تكشف عن زيارة للعراق لتحديد الفرص أمام المستثمرين المصريينأكدت نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة فى كافة المجالات وخاصة التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية، مشيرةً الى حرص الحكومة المصرية على البناء على نتائج القمة الرئاسية التي عقدت بالعاصمة الاردنية عمان خلال شهر أغسطس الماضي، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث.

وقالت الوزيرة، إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على إيفاد فريق فني من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية المصرية إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة، للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق العراقي والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة بالسوق العراقي التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هناك رغبة قوية لدى العديد من رجال الاعمال المصريين في التواجد بالسوق العراقي والمشاركة في مشروعات اعادة الاعمار.

مؤشر بورصة النيل يرتفع بنسبة 1.53% خلال جلسات الأسبوع المنتهيارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة. مؤشر بورصة النيل يرتفع بنسبة 1.53% خلال جلسات الأسبوع المنتهيارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2093.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 3040.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.32% مغلقًا عند مستوى 13157.04 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1074.84 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 322 مليار جنيه إلى 320.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 206.6 مليار جنيه إلى 209.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.