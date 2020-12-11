شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لإسبانيا إلى 114.1% في الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك إسبانيا المركزي اليوم الجمعة، إن الدين الحكومي للبلاد زاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 114 % في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من 110.2 % في الربع الثاني. وسجلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لإسبانيا 97.5 % في نهاية الربع الثالث من 2019. وأجبرت تدابير لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الحكومة على زيادة الإنفاق هذا العام، بينما تراجع الناتج الاقتصادي في أعقاب قيود على الشركات.

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