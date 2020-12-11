تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 11-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ، بقيمة جنيه واحد فقط، وهو هبوط طفيف لا يؤثر على حركة المبيعات، وذلك بالتزامن مع هبوط سعر الذهب عالميا إلي 1834 دولارا مقارنة بـ 1837 دولارا.

أسعار الذهب اليومسعر جرام الذهب 18 سجل 687 جنيها. أسعار الذهب اليومسعر جرام الذهب 18 سجل 687 جنيها. سعر جرام الذهب 21 سجل 802 جنيه. سعر جرام الذهب 24 سجل 916 جنيها. استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 11-12-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مستقرا الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ثبت سعر اليورو عند 18.88 جنيه للشراء، 19.13 جنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.88 جنيه للشراء، 19.13 جنيه. سعر الجنيه الإسترلينى: ثبت عند 20.71 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

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