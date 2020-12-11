شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات مع استمرار محادثات حزمة التحفيز الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة وسط استمرار المحادثات في الولايات المتحدة بشأن حزمة التحفيز الثانية لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم.



وتتواصل الجهود والمناقشات بين البيت الأبيض وزعماء الكونجرس الأمريكي في محاولة لإقرار حزمة تحفيز جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



كانت وسائل إعلامية قد كشفت هذا الأسبوع عن مقترح تقدم به وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" لرئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" يتعلق بحزمة تحفيز بقيمة 916 مليار دولار.



وفي سياق آخر، تستعد الولايات المتحدة لتوزيع جرعات من لقاح فيروس كورونا في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، وسوف يتم توزيع لقاحي "موديرنا" و"فايزر" بعد موافقة السلطات التنظيمية على استخدامهما بشكل طاريء.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 0.1% اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 29875 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 12328 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 3648 نقطة.