شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بأكثر من 1% وسط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن عدم اليقين حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "كورونا".



يأتي ذلك على الرغم من إعلان عدة دول حول العالم عن عزمها البدء في توزيع جرعات من لقاحات واعدة مضادة لفيروس "كورونا" لكن المخاوف مستمرة بشأن مدى فاعلية وأمان هذه اللقاحات.



كانت المملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها بدأت بالفعل وبشكل تجريبي إعطاء بعض جرعات لقاح "فايزر" لمواطنين لديها في إطار الجهود الرامية للسيطرة على الأزمة واحتواء تفشي المرض.



من جانبها، تستعد الولايات المتحدة لإطلاق حملة لتوزيع جرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" بشكل طاريء بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في البلاد.



هذا، ومن شأن السيطرة على أزمة "كورونا" عودة التعافي لعدد من الاقتصادات العالمية، ومن ثم انتعاش الطلب على السلع والمعادن ومن بينها النحاس.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.04 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 3.51 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.62 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3.51 دولار.