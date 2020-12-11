شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لأرضية الدعم الأولي 46.60، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى قد يضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم عند 45.60 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بثبات السعر فوق 45.60، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 48.00 ثم 50.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.60 والمقاومة 48.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد