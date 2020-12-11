شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الذهب عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالدعم 1833.00 والمقاومة 1850.00، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على اختراق مؤكد لأحد هذين المستويين ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي