شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي هذا الصباح ليكسر مستوى 1.2135 ويستقر دونه، مع ملاحظة أن السعر يقدّم محاولات إيجابية الآن، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار السيناريو الإيجابي الإجمالي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2300، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق 1.2135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد