شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 50.55 دولار لبرنت و47.09 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 50.55 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 30 سنتا أو ما يوازي 0.6 % وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.09 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 31 سنتا أو ما يوازي 0.7 %.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا لتعزز مكاسب قوية حققها أثناء الليل شهدت تجاوز خام برنت 50 دولارا للمرة الأولى منذ مارس، وفقا لرويترز، إذ يغذي تنفيذ برامج للتحصين من فيروس كورونا الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام القادم، ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ ساهمت نتائج واعدة لتجارب على لقاحات في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات المصابة والوفيات في أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع وقد تبدأ الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع. ووافقت كندا يوم الأربعاء على أول لقاح لها وقالت إنها ستبدأ استخدامه الأسبوع القادم.

ارتفعت الأسعار حتى بعد أن أظهر أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات الأمريكية زيادة ضخمة في مخزون الخام بلغت 15.2 مليون برميل.

كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 1.4 مليون برميل.