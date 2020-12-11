- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 1.5% بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى ضعف الإقبال على الأصول الاستثمارية الآمنة.
تراجعت أسعار الفضة أكثر من 1.5% إلى مستوي 23.59$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.99$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 24.04$ .
حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 2.3% بفعل عمليات تصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 24.86$ للأوقية.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.2% ،ليستأنف صعوده الذي توقف مؤقت بالأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.
انتعاش العملة الأمريكية يأتي بعد قرار المركزي الأوروبي توسيع برنامج التحفيز النقدي لدعم اقتصاد اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، بالإضافة إلى المفاوضات المتعثرة حول اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وبخلاف ارتفاع الدولار ،يضغط على أسعار الفضة ،ضعف طلب الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تفقد أكثر من 1.5% بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.