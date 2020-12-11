شكرا لقرائتكم خبر عن «سوفوس» تبرز توجهات برمجيات طلـب الفديـة المتوقعـة فـي عـام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

نشرت «ســــوفوس»، لحـــلـــــول الأمن السيبراني، تقريراً حول التهديدات في عام 2021، والذي يبين سلوك برمجيات طلب الفدية، وكيفية التغير السريع في سلوك المهاجمين؛ وذلك من المستوى المتقدم إلى المبتدئ، ويبين كيفية تأثيرها على مشهد التهديدات وأمن تقنية المعلومات في عام 2021.

يقدم التقريرالذي أعدّه الباحثون في مجال الأمن من «SophosLabs» إلى جانب عدد من خبراء استقصاء التهديدات والاستجابة السريعة والأمن السحابي والذكاء الاصطناعي، منظوراً ثلاثي الأبعاد إلى التهديدات الأمنية وتوجهاتها منذ نشأتها وحتى تأثيرها على العالم الواقعي. وتشمل التوجهات الثلاثة الرئيسية التي عمل التقرير على تحليلها ما يلي:

تتسع الفجوة بين مشغلي برمجيات طلب الفدية بمختلف مستويات المهارات والموارد. ففي المستوى الأعلى، ستواصل مجموعات المهاجمين الذين يتقنون تصميم ونشر برمجيات طلب الفدية تغيير أساليبهم وتطويع إجراءاتهم ليصبحوا أكثر قدرة على الاختراق والانتشار. أما من الناحية الأخرى، فتتوقع «سوفوس» ازدياد عدد المهاجمين المبتدئين الذين يتدربون على هجمات طلب الخدمة، ويبحثون عن برمجيات جاهزة للاستعانة بها مثل دارما التي تسمح لهم باستهداف عدد كبير من صغار الضحايا.

ومن التوجهات الأخرى في مجال برمجيات طلب الفدية «الابتزاز الثانوي»؛ حيث يقوم المهاجمون، إضافة إلى تشفير البيانات، بسرقة المعلومات السرية أو الحساسة والتهديد بنشرها في حال عدم تلبية مطالبهم.

وقال تشيستر ويزنيفسكي، كبير علماء البحث لدى «سوفوس»: «يتسم نموذج أعمال برمجيات طلب الفدية بالديناميكية والتعقيد. وخلال عام 2020، شهدت «سوفوس» توجهاً واضحاً نحو محاولة المهاجمين تمييز أنفسهم من حيث المهارات والأهداف إلا أننا لاحظنا كذلك مشاركة عائلات برمجيات طلب الفدية لأفضل ما طورته من أدوات، لتشكل ما يشبه التحالفات التعاونية. بدا أن بعض أولئك المهاجمين قد غادروا المشهد، ومنهم «ميز»، ولكن بعض أدواتهم وأساليبهم عادت للظهور مجددًا باسم جديد هو «إغيريغور».