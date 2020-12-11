شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سي في سي تتفق على شراء "إيراوادي جرين" في ميانمار مقابل 700 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الجمعة، إن شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز، ستستشري أكبر شركة لأبراج الاتصالات في ميانمار ايراوادي جرين تاورز، مقابل قيمة للمنشأة بنحو 700 مليون دولار. وبيع ايراوادي المملوكة للقطاع الخاص، والتي تملك ما يقرب من أربعة آلاف برج تقع في أنحاء ميانمار، ومن بين مساهميها شركة الاستثمار بلو ستون مانجمنت ومقرها دبي ومجموعة إم وان ومقرها لبنان، إحدى أكبر الصفقات في الآونة الأخيرة التي تشمل أصولا في ميانمار. كما تمثل الصفقة أول استثمار لسي.في.سي في ميانمار. والشركة إحدى أكبر مجموعات الاستثمار المباشر في العالم. وقال جورج مخول رئيس مجلس إدارة ايراوادي في بيان أرسله لرويترز "في ظل كون سي.في.سي مساهم مستقبلي، فإن الشركة مستعدة للمزيد من النمو والنجاح بما يعود بالفائدة على شعب ميانمار". ولم يتضمن البيان التفاصيل المالية. ولم ترد سي.في.سي بعد على طلب من رويترز للتعقيب. وتولى بنك ستاندرد تشارترد (سنغافورة) المحدود دور المستشار المالي الرئيسي، بينما تولى يو.بي.إس إيه.جي دور المستشار المالي المشترك لايراوادي بشأن الصفقة.

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