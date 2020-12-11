القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 11-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل جنيه استرلينى 4.96 ريال سعودي.

ارتفع النفط اليوم الجمعة، ليعزز مكاسب قوية حققها أثناء الليل شهدت تجاوز خام برنت 50 دولارا للمرة الأولى منذ مارس، إذ يغذي تنفيذ برامج للتحصين من فيروس كورونا الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام القادم. وصعد خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 50.55 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو 3% أمس الخميس.

وصعد الخام الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.7 % إلى 47.09 دولار للبرميل إلى 47.09 دولار للبرميل، بعد أن زاد أيضا قرابة 3% في الجلسة السابقة.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.