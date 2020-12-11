شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب السعودى.. "عيار 24" يسجل 221.57 ريال اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 11-12-2020، وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 221.57 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 221.47 ريال سعودى مقارنة بأسعار أمس الخميس.
ارتفع الذهب العالمى، اليوم الجمعة، إذ انخفض الدولار قرب أدنى مستوى فى عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.
وصعد الذهب فى التعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.21 دولار للأوقية، وربح الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1841.50 دولار.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلى فيكس "الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت فى الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح".
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 221.57 ريال بما يعادل 59.07$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 203.11 ريال بما يعادل 54.15$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 193.88 ريال بما يعادل 51.69$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 166.18 ريال بما يعادل 44.30$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 129.25 ريال بما يعادل 34.46$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.79 ريال بما يعادل 29.54$ سعر أوقية الذهببنحو 6,891 ريال بما يعادل 1,837$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,551 ريال بما يعادل 413.51$ سعر كيلو الذهببنحو 221,574 ريال بما يعادل 59,071$
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