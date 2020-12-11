ارتفاع سعر الذهب السعودى.. "عيار 24" يسجل 221.57 ريال اليوم الجمعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 11-12-2020، وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 221.57 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 221.47 ريال سعودى مقارنة بأسعار أمس الخميس.

ارتفع الذهب العالمى، اليوم الجمعة، إذ انخفض الدولار قرب أدنى مستوى فى عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب فى التعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.21 دولار للأوقية، وربح الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1841.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلى فيكس "الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت فى الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح".