شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى يستقر اليوم الجمعة ويسجل 4.08 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 11-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ويسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، ودفع بلوغ أسعار النفط اليوم الجمعة ، ذروة تسعة أشهر الدولار الكندي لأعلى مستوياته منذ 2018 وزاد الدولار النيوزيلندي 71 سنتا ليبلغ 0.7112 دولار أمريكي وهو أيضا أقوى مستوياته منذ 2018. وقفز الدولار الأسترالي أيضا مقابل عملات أخرى إلى ذرى جديدة، إذ ارتفع لأعلى مستوى في عام ونصف العام مقابل الين، وذروة ستة أشهر مقابل اليورو، وأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليوان وأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار النيوزيلندي.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. 4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الريال السعودى يستقر اليوم الجمعة ويسجل 4.08 جنيه بالأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.