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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يستقر اليوم الجمعة 11-12-2020.. ويسجل 18.88 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 11-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.88 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.
صعد اليورو مقابل الدولار إلى 1.2160 دولار بعدما لم يتمخض اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن مفاجأة أمس الخميس وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسوية مع بولندا والمجر بشأن حزمة مالية لمساعدة الاقتصاد على التعافي جائحة فيروس كورونا.
وارتفعت العملة الموحدة 15 % من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات وقت ذروة فزع الأسواق في مارس، وأضافت نحو 2% في أسبوعين منذ أن كسرت أخيرا مستوى 1.20 دولار بعد عدة محاولات.
وشذ الإسترليني عن بقية السوق قبل عطلة نهاية أسبوع محفوفة بالمخاطر، إذ أُبلغ مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن أمامهم حتى يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق تجاري.
ونزلت العملة البريطانية 0.9 % في الأسبوع الجاري إذ أبدى قادة بريطانيا وأوروبا تشككا فيما إذا كان
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.91 جنيه للشراء.
19.03 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.88 جنيه للشراء.
19.13 جنيه للبيع.
18.88 جنيه للشراء.
19.09 جنيه للبيع.
18.86 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.
18.91 جنيه للشراء.
19.08 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.88 جنيه للشراء.
19.04 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.89 جنيه للشراء.
19.08 جنيه للبيع.
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