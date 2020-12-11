شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 104.03 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.24، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.93، بينما حقق الأعلى له عند 104.28.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5%، كما تظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 1.5%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.1 مقابل 76.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون هناك تقدم نحو إقرار مشروع القانون الجديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار وأنه تم التباحث مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.