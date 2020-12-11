اتفاق أوروبي لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 55 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 12:55 مساءً, 11 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد بنسبة 55 % على الأقل بحلول نهاية العقد مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك قبل اجتماع الأمم المتحدة للمناخ في نهاية هذا الأسبوع.
واتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل لليوم الثاني على التوالي على مستوى القمة على اقتراح المفوضية الأوروبية بتشديد هدف الحياد المناخي بحلول منتصف القرن، إضافة إلى الاتفاق على استخدام 30 % من الحزمة لدعم الانتقال الأخضر.
ومن المقرر أن يتم تخصيص أجزاء كبيرة من الحزمة القياسية البالغة 1.82 تريليون يورو في البرامج والاستثمارات المصممة لمساعدة الدول الأعضاء والمناطق والقطاعات المتأثرة بشكل خاص بالتحول الأخضر، والتي تحتاج إلى تحول اقتصادي واجتماعي عميق.
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